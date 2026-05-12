Светът е "Евровизия"!
Затвор за управител на транспортна фирма и механик за трагедията с тир в Айтос, отнела живота на млада жена

Пет години затвор за управител на транспортна фирма и 6 години лишаване от свобода за механик постанови Окръжният съд в Бургас заради тежката катастрофа в Айтос през 2020 година, при която загина 28-годишна жена, а няколко души бяха ранени.

Според обвинението двамата са допуснали товарна композиция-влекач с полуремарке – да излезе на пътя без задължителен технически преглед, въпреки сериозни неизправности по спирачната система. Инцидентът става на 11 септември 2020 г. в Айтос, когато камионът помита пешеходци и автомобили.

При катастрофата загива 28-годишна жена, а други четирима души получават средни телесни повреди. Делото беше определено като „особено тежък случай“.

Съдът лиши управителя и от правото да ръководи търговско дружество за срок от 6 години, а механикът няма да има право да упражнява професията си през следващите 7 години.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Бургас.

