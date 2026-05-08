Пловдив ще бъде домакин на държавния шампионат по джудо до 23 години

Пловдив ще приеме държавния личен шампионат на България по джудо за мъже и жени до 23 години, съобщиха от Българска федерация по джудо.

Схватките ще се проведат в зала "Олимпиада“ в събота (9 май), като началото е насрочено за 10:00 часа. Турнирът ще бъде излъчван на живо в официалния канал на федерацията в платформата YouTube.

В неделя в същата зала ще се състои и квалификация за определяне на състезателите, които ще представят България на Балканското първенство при момчетата и момичетата.

Надпреварата на Балканите ще се проведе на 6 и 7 юни в Битоля, като най-добрите млади български джудисти ще се борят за място в националния състав.