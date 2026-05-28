Стилияна Николова и Ева Брезалиева се класираха за финалите на обръч и на топка, България поведе в отборната надпревара

Европейското първенство по художествена гимнастика се провежда във Варна.

Стилияна Николова, топка
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Стилияна Николова води във временното подреждане на квалификациите за многобоя след изпълненията с обръч и с топка на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Втората българка Ева Брезалиева е на пета позиция.

Николова и Брезалиева се класират за финалите на обръч и на топка, а България оглави отборната надпревара при жените със 113.800 точки.

Европейската шампионка в многобоя от Будапеща 2024 Николова изигра стабилно съчетанията си и събра 57.400 точки. Тя представи пред родна публика първо композицията си с обръч и има четвърта по сила оценка от 29.100 (13.8 трудност, 7.600 изпълнение и 7.700 артистичност). След това възпитаничката на Валентина Иванова излезе с топка и получи 28.300 (12.3, 7.900, 8.100), което е първи резултат на този уред.

Втората българка Ева Брезалиева е пета с 56.400 (28.450 на обръч и 27.950 на топка). Тя има осми резултат на обръч 28.450 (13.2 трудност, 7.600 изпълнение, 7.700 артистичност, 0.050 наказание) и четвърти на топка 27.950 (12.5, 7.650, 7.800), също намирайки място на двата финала.

След Стилияна Николова в общото класиране на квалификациите втора е Алина Харнаско (Беларус) с 57.200 (28.950 и 28.250), а трета - олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 57.150 (29.750 и 27.400). Защитаващата титлата си от миналата година Таисия Онофричук (Украйна) е едва десета с 54.650 точки (26.850 обръч и 27.800 топка). Тя освен това не намери място на финала на обръч.

В топ шест са още София Илтерякова (Русия) с 56.550 точки, Ева Брезалиева и Тара Драгаш (Италия) с 56.300.

Първите осем от квалификациите се класира за финалите на отделните уреди, а първите 20 - за първата фаза на финала в индивидуалния многобой. Утре жените ще играят съчетанията с бухалки и с лента.

В отборното класиране след България се нарежда Италия със 113.800 точки, Беларус с 111.250, Израел с 110.000 и други.
Официалното откриване на Европейското първенство е от 18:45 часа, а от 19.30 часа започват финалите на отделните уреди при девойките с участието на Деа Емилова и на Сияна Алекова.

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. # Ева Брезалиева #Стилияна Николова

