Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Стилияна Николова оглави класирането след изпълненията с обръч и с топка

Спорт
Стилияна Николова
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Българската гимнастичка Стилияна Николова поведе във временното класиране в квалификациите след изпълненията с обръч и с топка след първите шест от общо осем групи на европейското първенство, което се провежда в морската столица Варна.

Европейската шампионка в многобоя от Будапеща 2024 изигра стабилно съчетанията си и събра 57.400 точки, повеждайки в подреждането за многобоя. Тя представи пред родна публика първо композицията си с обръч и има втора по сила оценка от 29.100 (13.8 трудност, 7.600 изпълнение и 7.700 артистичност). След това Николова излезе с топка и получи 28.300 (12.3, 7.900, 8.100), което е първи резултат до момента.

Втората българка Ева Брезалиева е четвърта с 56.400 (28.450 на обръч и 27.950 на топка). Тя има пети резултат на обръч 28.450 (13.2 трудност, 7.600 изпълнение, 7.700 артистичност, 0.050 наказание) и трети на топка 27.950 (12.5, 7.650, 7.800).

Втора в общото подреждане до момента е Алина Харнаско (Беларус) с 57.200 (28.950 и 28.250), а трета е София Илтерякова (Русия) с 56.550 (29.150 и 27.400).

Първите осем от квалификациите се класира за финалите на отделните уреди, а първите 20 - за финала в индивидуалния многобой. До края на квалификациите с обръч и с топка има още две групи, в които са представителките на Израел, Италия, Германия, Полша и други.

Официалното откриване на Европейското първенство е от 18:45 часа, а от 19.30 часа започват финалите на отделните уреди при девойките с участието на Деа Емилова и на Сияна Алекова.

Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика на 30 и 31 май в ефира на БНТ 3.

