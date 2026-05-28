Нургюл Салимова с трета поредна победа на европейското по шахмат

Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми и продължава силното си представяне в турнира.

В партия от четвъртия кръг българката се наложи с белите фигури над рускинята Варвара Полякова. Двубоят бе равностоен до около 50-ия ход, въпреки че Салимова разполагаше с пешка повече. Грешка на съперничката ѝ обаче бе използвана по най-добрия начин и след 60-ия ход Полякова се предаде.

С този успех Салимова събра 3,5 точки и се намира в групата на състезателките, разделящи местата от трето до шесто във временното класиране.

С 3 точки е Надя Тончева, която направи реми с Улвия Фаталийева (Азербайджан). Габриела Антова остава с 2,5 точки след загуба от Гюнай Мамадзада, а със същия актив вече е и Белослава Кръстева след победа срещу италианката Теа Гуеци.

Загуби в кръга допуснаха Гергана Пейчева, Виктория Радева и Анджелика Ненова, които продължават с по-скромен актив.

След четири кръга начело в класирането с максималните 4 точки са Елмира Мирзоева (Англия) и Анастасия Хнатишин (Украйна), а петият кръг на шампионата предстои в петък.