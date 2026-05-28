Елитът на българската фехтовка се събира в София за държавното първенство

Входът за зрители е свободен.

Фехтовка
Снимка: БФ Фехтовка
От петък до неделя (29 -31май) мултифункционалната зала на Националната спортна академия в София ще бъде домакин на Държавното първенство по фехтовка, което ще събере най-добрите български състезатели в един от най-атрактивните и динамични спортове.

Спортният уикенд започва утре с двубоите при младежите и девойките на рапира – индивидуално и отборно. В събота надпреварата продължава с индивидуалните срещи на рапира и сабя при мъжете и жените.

От 12:30 часа в съботния ден Българската федерация по фехтовка ще проведе и специална церемония по повод 100 години българска фехтовка, на която ще бъдат отличени заслужили състезатели, треньори, деятели и клубове за приноса им към развитието на спорта у нас.

В неделя програмата завършва с отборните двубои на рапира и сабя в рамките на държавното първенство.

В надпреварата ще участват представители на клубове от цялата страна, начело с водещите имена в българската фехтовка – Йоана Илиева, Вероника Василева, Емма Нейкова, Тодор Стойчев, Белослава Иванова, Олга Храмова и още редица доказани състезатели.

