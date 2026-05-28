БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Министър Енчо Керязов ще открие Световната купа по спортна акробатика в Бургас

bnt avatar logo
Спорт
Общо 513 състезатели от 15 държави ще участват в надпреварата.

енчо керязов димитър димитров огромен потенциал очаквам големи успехи
Снимка: Startphoto.bg
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Церемонията по откриването на престижното състезание е утре (29 май) от 16:30 часа в "Арена Бургас". В официалното откриване ще участват още президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, президентът на Българската федерация по спортна акробатика Генадий Ганчев, заместник-кметът на Бургас по спорт и туризъм Манол Тодоров, областният управител на Бургас Дико Диков и техническият делегат на Световната купа Бернардо Томас. В "Арена Бургас" за състезанието е и българска гордост на ръководно ниво в света на спортната акробатика - президентът на Техническия комитет по акробатика към Международната федерация по гимнастика Николина Христова.

Общо 513 състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас и съпътстващия международен турнир Burgas International Acro Cup. Състезанията са от 29 до 31 май в "Арена Бургас".

За медалите ще се борят акробати от САЩ, Австралия, Великобритания, Полша, Ирландия, Германия, Украйна, Австрия, Израел, Индия, Унгария, Румъния, а вече под своите знамена, а не като "неутрални атлети", ще участват и спортистите от Русия и Беларус. Това стана възможно, след като Международната федерация по гимнастика взе решение да вдигне санкциите по време на заседанието на Изпълнителния комитет, проведено на 16 и 17 май 2026 г. в Египет.

Това ще бъде третата Световна купа по спортна акробатика в Бургас след изданията през 2024 и 2025 г. и шестото издание на Burgas International Acro Cup. Събитието се организира от Българската федерация по спортна акробатика, Община Бургас и клуб по спортна акробатика "Черноморец".

