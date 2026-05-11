Подкрепа за деца със Синдром на Даун: Клуб "Всеки може" намери нов дом в Пловдив

Единственият в страната клуб за деца и младежи със Синдром на Даун намери нов дом в Пловдив. Неслучайно той носи името "Всеки може", защото инициаторите са твърдо убедени в потенциала на "слънчевите деца".

В основата на инициативата стои Надежда – майка на едно от "слънчевите деца" Вяра. С желание да помогне и на други родители, тя създава клуб "Всеки може" преди четири години. Сега са в нова сграда и продължават да надграждат вече усвоеното.

Надежда Тодорова - клуб "Всеки може": "Нови програми,обучения по четене и писане въобще грамотността, която е ключова за всеки човек."

Клубът посещават десетина деца и младежи. Един от тях е Гюкай.

Гюкай: "Пиша, рисувам, правя гривни."

В обучението на децата помага и 22-годишната Калина, която също е със Синдром на Даун.

Надежда Тодорова - клуб "Всеки може": "Понеже тя много добре се справя и с говоренето, и с четенето, и с писането и започнах да ѝ възлагам задачи." Калина: "Аз съм учителка, много исках да работя и мечтата ми се сбъдна."

Своята мечта да помага на децата като доброволец сбъдва и Габриела.

Габриела: "Винаги съм искала да бъда доброволец, дойдох тук, много бързо ме приеха както децата, така и Надя и мисля, че се вписах много добре в екипа."

Тук децата и младежите идват почти всеки ден. Работи се на групи спрямо индивидуалните възможности.

Надежда Тодорова - клуб "Всеки може": "Опитвам се да попълвам дупки, които за съжаление съществуват, няма какво да се лъжем… в образователен план."

А всичко това дава увереност на децата, че могат.

Вяра: "Мога!" Надежда Тодорова - клуб "Всеки може": Този път, който изминаваме като родители, искам да го скъся за всеки родител. Първоначалното отхвърляне при чуването на диагнозата, опита да скрием, че имаме такова дете - това не е присъда, това е просто една смяна на перспективата и когато смениш тази перспектива, когато започнеш да виждаш възможностите, а не ограниченията, тогава детето има максимален шанс да си разгърне потенциала и в крайна сметка да бъде пълнокръвен член на обществото."

Клубът все още е единствен в страната. Надежда се надява, че все пак ще намери последователи, за да може и други деца като Вяра да казват уверено - мога.