Лични финанси: Как се наследяват средствата от пенсионните фондове?

Тема с продължение в "Лични финанси със Светозар Костадинов" - как се наследяват средствата, натрупани в индивидуална партида, когато осигуреното лице почине? Особеностите, за които трябва да знаем, когато става дума за доброволното пенсионно осигуряване или пък при инвалидизация.

За разлика от наследяване при Универсалният пенсионен фонд (УПФ), при Доброволният пенсионен фонд (ДПФ) осигуреното лице може предварително и изрично да определи едно или повече лица, които да получат натрупаните средства при настъпване на смърт. При липса на посочени наследници, средствата се разпределят съгласно разпоредбите на Закона за наследството. Ако починалото лице няма наследници по закон или посочени правоимащи лица, натрупаните средства се превеждат в държавния бюджет.

Наш зрител посочва, че в някои дружества са му казали, че няма наследяване при пожизнена пенсия. Това, което не стана напълно ясно е, че когато се стигне до изплащане на пожизнена пенсия дружеството поема риск да изплати много по-голяма сума на осигуреното лице, отколкото е имало в партидата.

Относно крайния срок, преди пенсиониране, когато осигуреното лице може да реши дали да премести натрупванията си в НОИ или обратно в УПФ - има особеност.

Ако сте наследник, можете да проверите в кой фонд са преведени осигурителните вноски на починало лице по следните начини, като с нужните документи електронен подпис, с приложено копие на удостоверение за наследници, документ за самоличност на имейла на НАП: nap@nra.bg, по пощата, на място в ЦУ на НАП.

Вижте повече по темата във видеото.