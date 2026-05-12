Два отборни сребърни медали за България от Европейската олимпиада по експериментални науки

Български ученици спечелиха два сребърни медала от Европейската олимпиада по експериментални науки в Лунд, Швеция. В състезанието участваха 46 отбора от 23 държави, а България беше представена от 2 отбора.

В първия участваха Виктор Георгиев от СМГ, Никола Колев и Александър Стаменов от НПМГ, а във втория – Йордан Петков от Американския колеж в София, Филип Танчев и Айя Видас от НПМГ.

Учениците са сред първенците от националните олимпиади по химия и биология и националното есенно състезание по физика. Олимпиадата включва практически задачи по физика, химия и биология.

Отличията бяха връчени от носителката на Нобелова награда за физика за 2023 г. Ан Л'Юийе.