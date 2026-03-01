Алваро Арбелоа: Винисиус е фантастичен и фундаментален за Реал Мадрид

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа засипа с похвали Винисиус Жуниор преди домакинството на Хетафе в Ла Лига. Бразилският нападател е в отлична форма, след като отбеляза шест гола в последните си пет мача, а наставникът му подчерта значението му за отбора.

"Не знам дали съм натиснал някой конкретен бутон. Заслугата е негова, тъй като той е фантастичен и изключителен футболист“, заяви Арбелоа на пресконференцията преди двубоя.

Той добави, че ролята му като треньор е да създава условия, в които Винисиус може да разгърне качествата си.

"Единствената ми заслуга, ако имам такава, е, че му дадох увереност и се опитах да насърча съотборниците му да го търсят и намират в ситуации, в които може да покаже таланта си – да дриблира, да създава ситуации един на един. Той е решителен и фундаментален футболист за нас“, каза още наставникът на мадридчани.

Арбелоа коментира и състоянието на Килиан Мбапе, който има проблеми с коляното и остава под въпрос за предстоящия осминафинал в Шампионската лига срещу Манчестър Сити.

"Много ясни сме какво искаме – той да се възстанови напълно, за да се завърне на 100% и с максимална увереност. Ще го следим ден след ден. В този момент е по-добре да не поставяме крайни срокове. Искаме той да се чувства напълно възстановен“, заяви Арбелоа.

Реал Мадрид приема Хетафе в понеделник вечер в опит да продължи борбата си за върха в испанския шампионат.