Милан изстрада трудна победа срещу Кремонезе в добавеното време

Голове на Павлович и Леао в края донесоха трънлив успех на "росонерите“ в 27-ия кръг на Серия А

Милан изстрада трудна победа срещу Кремонезе в добавеното време

Милан спечели с 2:0 гостуването си на Кремонезе в среща от 27-ия кръг на италианската Серия А, след като реши двубоя с два гола в самия край.

"Росонерите“ срещнаха сериозна съпротива и дълго време не успяваха да намерят път към вратата на домакините. Развръзката дойде в последната минута на редовното време, когато защитникът Страхиня Павлович се разписа след асистенция на Лука Модрич и даде преднина на гостите.

В четвъртата минута от добавеното време Милан сложи точка на спора. След бърза контраатака резервата Кристофър Нкунку изведе Рафаел Леао, а португалецът реализира за крайното 2:0.

С успеха тимът на Масимилиано Алегри остава на второ място в класирането с 57 точки, на десет зад лидера Интер. Кремонезе заема 16-ата позиция с 24 точки и продължава битката си за оцеляване.

В останалите срещи от кръга Интер победи Дженоа с 2:0, Наполи се наложи с 2:1 над Верона, а Комо спечели с 3:1 срещу Лече. По-късно днес са двубоите Сасуоло - Аталанта, Торино - Лацио и Рома - Ювентус.

#Серия А 2025/26 #ФК Кремонезе #ФК Милан

