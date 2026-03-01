Селтик навакса два гола и измъкна точка в дербито с Рейнджърс

Селтик стигна до драматично равенство 2:2 при гостуването си на Рейнджърс в дербито на Шотландия, след като навакса два гола изоставане на стадион "Айброкс“.

Домакините изиграха силно първо полувреме и поведоха с две попадения на Юсеф Шермити, който даде сериозен аванс на „сините“ преди почивката. След паузата обаче инициативата премина в ръцете на Селтик.

Киърън Тиърни върна надеждите на "детелините“ с гол в 56-ата минута, а развръзката дойде дълбоко в добавеното време. В 91-ата минута Селтик получи дузпа, изпълнена от Рео Хатате. Вратарят Джак Бътланд спаси първия удар на японския халф, както и добавката, но при третия опит Хатате успя да прати топката в мрежата за крайното 2:2.

След равенството Рейнджърс остава на второ място в класирането, на шест точки зад лидера Хартс, докато Селтик е трети, на осем точки от върха.