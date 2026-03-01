Манчестър Юнайтед се наложи над десетима от Кристъл Палас след обрат

Манчестър Юнайтед победи Кристъл Палас с 2:1 в мач от 28-ия кръг на Висшата лига. Бруно Фернандеш се отличи с гол и асистенция за победителите.

"Орлите" откриха резултата на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър в 4-ата минута. Максенс Лакроа засече с глава центриране от ъглов удар на Бренан Джонсън.

До края на първото полувреме капитанът на "червените дяволи" Бруно Фернандеш можеше да възобнови равенството, но Дийн Хендерсън спаси удар от пряк свободен удар.

След почивката домакините изравниха резултата с гол от дузпа. Гостите останаха с човек по-малко на терена, след червен картон за Максенс Лакроа, който фаулира Матеуш Нуня в наказателното поле. Бруно Фернандеш се разписа с точно изпълнение от бялата точка.

Осем минути по-късно възпитаниците на Майкъл Карик стигнаха до обрат. Бенямин Шешко засече с глава центриране в наказателното поле на Бруно Фернандеш.

До края на срещата Каземиро и Амад Диало можеха да подпечатат успеха за тима си, но Дийн Хендерсън изпъкна със спасявания.

Манчестър Юнайтед се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 51 точки. Кристъл Палас остава на 14-ата позиция в подреждането с 35 пункта.

Останалите мачове, играни по същото време, също завършиха с резултат 2:1. Брайтън победи Нотингам Форест, докато Фулъм спечели столичния сблъсък с Тотнъм.