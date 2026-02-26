БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три седмици без телефони: експеримент с ученици в Австрия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Деца
Запази
гърция забранява учениците използват мобилни телефони клас
Слушай новината

Какво става, ако оставиш смартфона и социалните мрежи за три седмици? Точно това провериха ученици в гимназия във Виена, които участваха в необичаен експеримент миналата есен.

Резултатите изненадали дори организаторите – учениците спят по-добре, чувстват се по-спокойни и са по-уверени в себе си. Експериментът беше заснет в документален филм от австрийска журналистка, а интересът към него се оказал толкова голям, че сега проектът се разширява.

Новото проучване започва на 4 март и вече обхваща цялата Австрия. В него ще участват около 40 000 ученици от пети клас нагоре. В продължение на три седмици децата няма да използват смартфони и социални мрежи, а ще разчитат на будилници, автобусни разписания и хартиени карти.

За някои най-трудното ще е да стават без телефон. „Да се будя без аларма и без музика“, признава една от ученичките. Друг пък планира да си вземе стар музикален плейър, за да не остане напълно без музика.

Учителите и родителите ще помагат на децата по време на експеримента, а учениците ще попълват въпросници за това как се чувстват без екраните.

Интересът към инициативата вече излиза извън Австрия – училища от Германия, Швейцария и други страни също искат да се включат. Междувременно австрийското правителство обсъжда и възможна забрана на социалните мрежи за деца под 14 години.

Последвайте ни

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: По света

Гай Ричи представи нов сериал за младия Шерлок Холмс
Гай Ричи представи нов сериал за младия Шерлок Холмс
Мъж от Индонезия стана известен с миниатюрна улична храна Мъж от Индонезия стана известен с миниатюрна улична храна
Чете се за: 00:37 мин.
Училище по самба спечели големия карнавал в Рио де Жанейро Училище по самба спечели големия карнавал в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:42 мин.
С „брашнена война“ отбелязаха началото на Великия пост в Гърция С „брашнена война“ отбелязаха началото на Великия пост в Гърция
Чете се за: 00:45 мин.
Започна прочутият фестивал на италианската песен в Сан Ремо Започна прочутият фестивал на италианската песен в Сан Ремо
Чете се за: 00:42 мин.
Ракетата за мисията „Артемида II“ се връща за техническа проверка Ракетата за мисията „Артемида II“ се връща за техническа проверка
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ