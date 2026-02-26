Три седмици без телефони: експеримент с ученици в Австрия

Какво става, ако оставиш смартфона и социалните мрежи за три седмици? Точно това провериха ученици в гимназия във Виена, които участваха в необичаен експеримент миналата есен.

Резултатите изненадали дори организаторите – учениците спят по-добре, чувстват се по-спокойни и са по-уверени в себе си. Експериментът беше заснет в документален филм от австрийска журналистка, а интересът към него се оказал толкова голям, че сега проектът се разширява.

Новото проучване започва на 4 март и вече обхваща цялата Австрия. В него ще участват около 40 000 ученици от пети клас нагоре. В продължение на три седмици децата няма да използват смартфони и социални мрежи, а ще разчитат на будилници, автобусни разписания и хартиени карти.

За някои най-трудното ще е да стават без телефон. „Да се будя без аларма и без музика“, признава една от ученичките. Друг пък планира да си вземе стар музикален плейър, за да не остане напълно без музика.

Учителите и родителите ще помагат на децата по време на експеримента, а учениците ще попълват въпросници за това как се чувстват без екраните.

Интересът към инициативата вече излиза извън Австрия – училища от Германия, Швейцария и други страни също искат да се включат. Междувременно австрийското правителство обсъжда и възможна забрана на социалните мрежи за деца под 14 години.