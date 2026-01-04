Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски"

Американката Джеси Дигинс затвърди доминацията си в ски бягането, след като триумфира за трети път в престижната верига „Тур дьо ски“, част от календара на Световната купа. Лидерството ѝ в генералното класиране се оказа недостижимо още преди заключителния старт, а финалът във Вал ди Фиеме само подпечата успеха ѝ.

В последния, шести етап – масов старт на 10 километра с емблематичното изкачване към Алпе Чермес – Дигинс финишира втора, на 8.8 секунди зад норвежката Каролине Симпсон-Ларсен. Представителката на Норвегия записа първа победа в кариерата си в тура с време 37:05.3 минути, но не успя да застраши аванса на американката в общото подреждане.

Дигинс стартира деня с повече от комфортна преднина – над четири минути пред Симпсон-Ларсен и повече от минута пред най-близката си съперничка Ясми Йоенсу, която не успя да се намеси в битката за подиума и завърши 34-та.

В крайното класиране американката оглави „Тур дьо ски“ с аванс от 2:17.7 минути пред австрийката Тереза Щадлобер. Трета остана опитната норвежка Хайди Венг, на 2:31.6 минути от победителката. Именно Венг зае и третото място в днешния етап, на 14.4 секунди след Симпсон-Ларсен, докато Щадлобер финишира четвърта.