Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишния мъж, който беше задържан в село Боистрица да шофира пиян.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 юли, обвиняемият е управлявал лек автомобил и е създавал условия за пътен инцидент. Установено е, че мъжът е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта си от 4,6 промила. Назначена е химическа експертиза, чийто резултат се очаква.

По случая е образувано досъдебно производство. За това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Предвид високата обществена опасност на деянието, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета, а лекият автомобил е иззет като веществено доказателство. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, превозното средство подлежи на отнемане в полза на държавата.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава,