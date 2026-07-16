България победи Финландия на европейското първенство по хандбал за мъже до 20 години - дивизия "В"

Националният отбор на България за мъже до 20 години победи Финландия с 34:29 (17:15) в четвъртия си мач от група 2 на европейското първенство по хандбал в дивизия "В", което се провежда в Прищина.

Това бе втори успех за играчите на старши треньора Виктор Симеонов, с който те излязоха на второ място в класирането с 5 точки, на една зад лидера Финландия, който допусна първо поражение след три победи до момента.

Макар да бяха в ролята на аутсайдери, българите показаха много добра игра и бяха по-добрият отбор на терена през всичките 60 минути. Националите поведоха при 7:5 и до края на първото полувреме дадоха само веднъж възможност на финландците да поведат, което се случи при 12:11. Серия от 5:1 гола обаче върна спокойствието в българския лагер и след половин час игра "трикольорите" имаха аванс от 17:15.

Второто полувреме започна с три последователни български попадения за 20:15. Финландия скъси изоставането си до само един гол при 21:22, но до края на мача българският отбор показа завидно хладнокръвие и много добра игра в защита, с която отчая своя съперник.

Тодор Кънев бе най-резултатен за България с девет гола, Кристо Дречев прибави седем от седем изстрела, а Даниел Иванов завърши с шест попадения. За Финландия Оливер Сивен и Оливер Малкамяки реализираха по седем гола.

В събота е последният мач на България от груповата фаза, а съперник е тимът на Словакия.