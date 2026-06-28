18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово

Шофьор на 18 години от Смядово е загинал при катастрофа, а пътник в автомобила е настанен за лечение, като има опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко преди 00:30 ч. вчера е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в Смядово. Към ул. "Качица" са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. На място е установено, че 18-годишен неправоспособен водач на лек автомобил с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Мъжът е загинал на място.

Екип на пожарната в Шумен е оказал съдействие за изваждането на тялото от автомобила. В Шуменската болница с екип на Спешна помощ е транспортиран пътник в автомобила – 17-годишен младеж, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото и десностранен пневмоторакс. Настанен е за лечение с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.