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На 25 юли ще се проведе 68-ото преплуване на река Дунав

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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На 25 юли ще се проведе 68-ото преплуване на река Дунав
Снимка: БТА
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На 25 юли предстои 68-ото масово преплуване на река Дунав край Свищов. То ще се проведе в местността Паметниците край града, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В деня на преплуването, от 8:30 часа, желаещите да се включат ще бъдат записани за участие на място и ще преминат медицински преглед, след който ще подпишат декларация, че могат да плуват. След прегледа всички ентусиасти ще бъдат извозени с платформи в близост до брега на румънския град Зимнич. Оттам те ще преплуват близо километров участък до българския бряг на реката на групи.

Участниците ще получат грамоти за участие, а по традиция ще бъдат отличени най-възрастният и най-младият сред тях, най-многобройната група, както и семействата, преплували заедно реката.

Всяка година, в разгара на лятото, край Свищов се провежда масово преплуване на река Дунав. Събитието се организира от звено „Масова физкултура и спортна база“ към Община Свищов, съвместно с Българския Червен кръст и с подкрепата на Министерството на отбраната, както и на други организации и институции.

#Зимнич #река Дунав #плуване #свищов

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