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Миенето на улиците в София се извършва по график и по различна технология според настилката

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Миенето на улиците в София се извършва по график и по различна технология според настилката
Снимка: БТА/Архив
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Миенето на улиците в София се извършва по утвърдени графици и с различна технология според вида на настилката, организацията на движението и особеностите на конкретния участък. Това посочват от Столичния инспекторат във връзка с публикации в социалните мрежи, поставящи под съмнение качеството на дейността.

Столичният инспекторат уточнява, че миенето на уличната мрежа е част от регулярните дейности по поддържане на чистотата на града и се извършва както през деня, така и през нощта в зависимост от организацията на движението. При необходимост се възлага и извънредно почистване след инциденти или аварии.

От инспектората посочват, че дейностите се изпълняват със специализирани автоцистерни, оборудвани с дюзи или маркуч, като технологията се определя според вида на настилката, терена и натовареността на движението. По новите петгодишни договори с почистващите фирми автоцистерните с дюзи работят с налягане над 15 бара, което осигурява по-ефективно почистване, без да се създава риск за пътната инфраструктура и безопасността на движението.

Според утвърдените графици миене с автоцистерна с маркуч се извършва веднъж месечно, а с дюзи – два пъти месечно. При павирани улици се използва по-ниско налягане, за да не бъде нарушена основата на настилката.

От Столичния инспекторат отбелязват, че различната технология на работа често създава погрешно впечатление, че улиците единствено се мокрят. Кратки видеоклипове и снимки, публикувани в социалните мрежи, не показват целия процес и не могат да бъдат обективна оценка за качеството на извършеното миене, посочват оттам.

Допълва се, че при преминаване през кръстовища и участъци с интензивно движение е допустимо автоцистерните да се движат с по-висока скорост с оглед безопасността и недопускането на затруднения в трафика.

От инспектората обръщат внимание, че паркираните автомобили възпрепятстват цялостното измиване на уличните платна. Поради това Столичната община прилага поетапно миене по карета след предварително освобождаване на улиците от паркирани автомобили и въвеждане на временна организация на движението. До момента са измити близо 60 карета в районите "Средец", "Оборище", "Възраждане" и централната част на район "Триадица", като дейността продължава в район "Лозенец" и предстои да обхване нови участъци в районите "Триадица" и "Красно село".

През летните месеци при температури над 32 градуса се извършва и оросяване на уличните платна. От инспектората уточняват, че това е различна дейност от миенето и има за цел временно да намали температурата на настилката и запрашаването.

От началото на 2026 г. досега са измити над 105 860 декара улична мрежа, тротоари и прилежащи пространства, от които над 38 335 декара с автоцистерни с маркуч и над 67 525 декара с автоцистерни с дюзи. През последния месец при горещините са оросени близо 4600 декара улични платна.

Контролът върху изпълнението се осъществява от Столичния инспекторат още от възлагането на дейността, като след приключването ѝ се извършва проверка и само качествено изпълнените дейности се заплащат. При констатирани пропуски се изискват коригиращи действия, а при неизпълнение или некачествено изпълнение се налагат санкции съгласно договорите.

От началото на годината на почистващите фирми са наложени санкции за над 302 хил. евро за неизпълнение или некачествено изпълнение на възложените дейности, посочват от инспектората.

От Столичния инспекторат призовават гражданите при установени нарушения да подават сигнали чрез платформата за сигнали с точна информация за мястото, датата, часа и характера на нарушението, както и със снимков материал, когато е възможно. Оттам отбелязват още, че публикациите в социалните мрежи не представляват официален сигнал и често не съдържат достатъчно информация за извършване на проверка.

#допълнително миене на улици #столичен инспекторат #София #миене на улици

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