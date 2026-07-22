Разкриха телефонна измама срещу възрастен мъж от пернишкото село Драгичево

Служители на Второ РУ - Перник разкриха телефонна измама срещу възрастен мъж от село Драгичево и възстановиха почти цялата отнета сума, съобщиха от Оластната дирекция на МВР.

Сигналът за случая е подаден вчера около 12.15 часа от кмета на село Драгичево. По първоначални данни 88-годишен мъж на селото е станал жертва на телефонна измама. Около 11.30 часа той предал пред дома си близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се придвижвал с лек автомобил. Потърпевшият бил заблуден, че парите са необходими за операция на очите на негов близък.

Веднага след получаването на сигнала полицаите предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат на проведените мероприятия бил установен автомобилът, използван при извършването на престъплението.

След обмен на информация и координация между служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и ОД на МВР - Плевен автомобилът бил локализиран и спрян на територията на област Плевен. Задържан е 18-годишният водач. При извършените следствени действия в автомобила била открита и иззета почти цялата сума, предмет на измамата.

От МВР - Перник уточниха, че в хода на разследването са иззети записи от частни системи за видеонаблюдение, които ще подпомогнат документирането на престъпната дейност. По данни на полицията задържаният 18-годишен е бил преносител на парите, а телефонните обаждания са осъществени от лица извън територията на България.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.