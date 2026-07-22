Ракета против градушки причини пожар и унищожи около 100 декара пшеница в Сливенско

Ракета, изстреляна от ракетна площадка „Трапоклово“ по време на въздействие върху градоносен облак, е причинила пожара в землището на сливенското село Трапоклово на 20 юли, при който са унищожени около 100 декара пшеница, съобщиха от Регионалната дирекция „Борба с градушките“ – Старо село. Те уточняват, че по принцип противоградовите ракети се разрушават във въздуха след изстрелването им.

По данни на дирекцията ракетата е била изстреляна в 18:45 часа от площадка РП 1926 – Трапоклово. Минута по-късно ракетострелецът е подал сигнал за възникнал пожар и силен вятър в района. Ракетата е била изстреляна в автоматичен режим.

След възникването на пожара са уведомени органите на пожарната. На място е намерена част от ракетата.

По предварителна информация част от засегнатия блок, засят с пшеница, вече е бил ожънат, поради което първоначално е докладвано за запалено стърнище. Друга част от посевите все още не е била прибрана.

От Регионалната дирекция „Борба с градушките“ посочват, че техни служители оказват съдействие за изясняване на случая.

От Областната дирекция на МВР – Сливен съобщиха, че сигналът за пожара е получен на 20 юли в 18:49 часа в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен. В гасенето са участвали четири екипа на пожарната, служители на Районното управление в Сливен и техника от земеделско сдружение в селото. Спасени са 40 декара посеви и три сгради.