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Задържаха мъж и жена за телефонна измама за 10 000 евро в Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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осъдиха мъж година половина затвор телефонна измама
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Задържани са мъж и жена, съпричастни към извършване на телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 17 юли 84-годишна жена от община Сливен е била измамена след обаждане от мъж, представил се за лекар. Използвана е схемата „пари за скъпоструваща операция на близък роднина“, при която жената е предала 10 000 евро на непознати лица.

След незабавни издирвателни действия, проведени от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОД на МВР – Сливен, са задържани мъж и жена, съпричастни към престъплението. Част от отнетата сума е възстановена.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.

#задържани за измама #телефонна измама

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