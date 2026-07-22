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АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ НА ЛЕТИЩЕ "БЕЗМЕР"

Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолета на летище "Безмер"

Милена Кирова от Милена Кирова
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народното събрание разреши базирането военни самолета летище безмер
Снимка: БТА/Архив
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С гласовете на "Прогресивна България" и ДПС Народното събрание разреши базирането на 8 американски самолета на летище "Безмер". ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" не участваха в гласуването, "Възраждане" бяха против.

Отново с гласовете на ПБ и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужещи да бъдат базирани на летище "Безмер". Един от ПБ беше против и двама се въздържаха.

Румен Радев – министър-председател: "Българските граждани спряха да вярват на политиците заради безобразните лъжи. Днес се наслушахме на какви ли не лъжи. Аз съм се ангажирал да говоря истината и да вземам решения в национален интерес. Първата лъжа: това е престоят на самолетите. Да, нотата е такава и това е факт, че исканата нота е за учение. Дайте ми името на учението. Всичко беше ясно от ден първи, че тези цистерни не са тук за учение. Тази лъжа беше разобличена от Марко Рубио. Сподели, че България много е помогнала за операцията в Близкия изток."

"Вие допуснахте да се базират на гражданско летище до оживените терминали с хиляди хора. Това, което вие допуснахте, ние премахнахме. Ние предложихме да напуснат летище София и да отидат на летище "Безмер" или "Граф Игнатиево". Те отказаха. Това, което правим днес е следване на истината. Нотата, която получихме е истинската. Законът ни задължава при такъв характер на нотата решението да бъде от НС. Нямате основание за претенции, че правителството се крие зад НС."

"Дали водим двойствена и военнолюбива политика – не, не водим. Тази война – говоря за Украйна, няма военно решение. За тактическия ядрен удар – това го казах и на партньорите. Ние се опитваме да постигнем победа над най-голямата ядрена сила без да можем да отвърнем. Това, което казвам навън и това, което казвам тук е едно и също – дипломация, преговори."

снимка: БТА

#летище "Безмер" #военни самолети

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