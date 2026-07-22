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Медици протестираха пред ИСУЛ с искане за увеличение на заплатите и подобряване на условията на труд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Медици протестираха отново пред сградата на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” с искане за увеличаване на заплатите и на ваучерите за храна, както и за подобряване на условията на труд. Организатор е Национален синдикат „Защита“.

Красимир Митов, председател на синдикатите: "Искаме достойно заплащане и добри условия на труд, за да можем да се грижим за българския пациент, който е болен. За пореден път изпращаме нашите искания до министъра на здравеопазването. Писма ще бъдат изпратени и до Българския лекарски съюз (БЛС), както и до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Очакваме, че след като бъде гласуван държавния бюджет на второ четене, БЛС и НЗОК да седнат и да изготвят новия Национален рамков договор. Именно там трябва да залегнат промените, които искаме."

Част от исканията им са увеличение на цените на клиничните пътеки, за да има възможност да бъдат увеличени и заплатите, както и изплащането на надлимитните дейности, които по думите на Митов в момента са за сметка на болничните заведения. Средствата трябва да бъдат преведени в най-кратки срокове, за да могат да пристъпят към преговори за увеличение на заплатите, заяви председателят на синдикатите.

Красимир Митов, председател на синдикатите: "Имаме още много искания, като част от тях не изискват огромни средства, а само политическа воля или решение на здравното министерство да промени някои наредби.".

Битката продължава, на 30 юли искаме среща със здравния министър по всички наши искания. Искаме среща със здравната каса и с лекарския съюз, за да имаме категорична представа имат ли намерение да променят нещо в сферата на здравеопазването или само ни заблуждават, че защитават нашите интереси, посочи още Митов.

#УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ #медици #синдикати #протест

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