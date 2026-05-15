15-годишният Виктор Танчев поема към голямото колоездене с шанс в италиански елитен тим

Едва на 15 години българският колоездач Виктор Танчев прави решителна крачка към професионалното ниво, след като получи покана за пробен период в италианския тим Фантини – един от утвърдените състави в европейското колоездене.

Танчев ще започне пробите на 17 май, а шансът идва след серия от впечатляващи представяния на международната сцена. Докато повечето негови връстници тепърва правят първи стъпки в спорта, младият българин вече се утвърждава като име с потенциал за големите състезания.

"Това е много специално за мен – голям отбор, всичко ще бъде ново. Развълнуван съм, има и напрежение, но то ми дава още повече мотивация“, сподели Танчев. Той подчерта, че конкуренцията в Италия е изключително висока, но именно това е средата, която може да го развие като състезател.

Зад успехите му стои и сериозна подготовка. Треньорът му Атанас Димитров е категоричен, че бъдещето пред младия талант е обещаващо.

"Смятам, че вече е вътре. Потенциалът му е много голям. Дори има интерес и от друг отбор, който го следи“, разкри специалистът.

Сред най-силните постижения на Танчев са победа в последния етап на международна обиколка в Словения, както и успехи в Австрия - състезания с високо ниво на конкуренция. Характерно за представянето му е, че печели именно в ключови моменти, когато умората е най-голяма.

"Печели в последния етап, сам стига до финала и печели спринта. Това показва класа и устойчивост“, допълни Димитров.

Подкрепата от семейството също играе важна роля.

"Гордеем се с него. Благодарни сме на треньора и съотборниците му“, каза майка му Деница Танчева.

Самият Танчев гледа уверено напред.

"Надявам се постепенно да стигна до професионалното ниво – с много стартове, емоции, мотивация и най-вече дисциплина.“

А амбицията е ясна -В България отново да има свой представител сред големите имена в световното колоездене.

