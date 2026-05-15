Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
България е на финала на "Евровизия": DARA...
ИЗВЪНРЕДНО
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

15-годишният Виктор Танчев поема към голямото колоездене с шанс в италиански елитен тим

Младият български талант започва пробен период във "Фантини", след силни международни изяви и сериозен интерес от чуждестранни отбори

годишният виктор танчев поема голямото колоездене шанс италиански елитен тим
Едва на 15 години българският колоездач Виктор Танчев прави решителна крачка към професионалното ниво, след като получи покана за пробен период в италианския тим Фантини – един от утвърдените състави в европейското колоездене.

Танчев ще започне пробите на 17 май, а шансът идва след серия от впечатляващи представяния на международната сцена. Докато повечето негови връстници тепърва правят първи стъпки в спорта, младият българин вече се утвърждава като име с потенциал за големите състезания.

"Това е много специално за мен – голям отбор, всичко ще бъде ново. Развълнуван съм, има и напрежение, но то ми дава още повече мотивация“, сподели Танчев. Той подчерта, че конкуренцията в Италия е изключително висока, но именно това е средата, която може да го развие като състезател.

Зад успехите му стои и сериозна подготовка. Треньорът му Атанас Димитров е категоричен, че бъдещето пред младия талант е обещаващо.

"Смятам, че вече е вътре. Потенциалът му е много голям. Дори има интерес и от друг отбор, който го следи“, разкри специалистът.

Сред най-силните постижения на Танчев са победа в последния етап на международна обиколка в Словения, както и успехи в Австрия - състезания с високо ниво на конкуренция. Характерно за представянето му е, че печели именно в ключови моменти, когато умората е най-голяма.

"Печели в последния етап, сам стига до финала и печели спринта. Това показва класа и устойчивост“, допълни Димитров.

Подкрепата от семейството също играе важна роля.

"Гордеем се с него. Благодарни сме на треньора и съотборниците му“, каза майка му Деница Танчева.

Самият Танчев гледа уверено напред.

"Надявам се постепенно да стигна до професионалното ниво – с много стартове, емоции, мотивация и най-вече дисциплина.“

А амбицията е ясна -В България отново да има свой представител сред големите имена в световното колоездене.

Българският плажен волейбол търси своя път напред с Дарина Киндува и Елеонора Гичева
Българският плажен волейбол търси своя път напред с Дарина Киндува и Елеонора Гичева
Тодор Михалев: Подготвен съм и за полуфинала, ще дам най-доброто от себе си
БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик
Тодор Михалев се класира за полуфиналите на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик
