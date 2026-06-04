Обилен дъжд наводни улици в Казанлък за минути

Кратък, но много обилен дъжд превърна част от улиците на Казанлък в същински реки в ранния следобед днес. Валежът бе придружен и от ситна градушка. Заради огромното количество вода, изляло се само за броени минути, канализацията в някои участъци не успя веднага да поеме водния поток. Въпреки интензивността на бурята, за щастие няма нанесени щети в града.

Към момента няма постъпила информация за наводнени жилищни или търговски сгради. В района обаче остава в сила обявеният оранжев код за опасно време. Обстановката вече се нормализира, а водата по улиците започна да се оттича.

Снимки: БНТ