Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
България е на финала на "Евровизия": DARA...
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

Тодор Михалев: Подготвен съм и за полуфинала, ще дам най-доброто от себе си

от БНТ , Репортер: Борил Гочев
Българинът продължава напред в Световната купа в Пазарджик и вярва, че с по-малко грешки може да стигне до финала

Българският представител в модерния петобой Тодор Михалев се класира за полуфиналите на Световната купа в Пазарджик, след като завърши шести в своята квалификационна група. В събота той ще се бори за място сред най-добрите 18 в надпреварата.

"Бях подготвен за тази квалификация. Подготвен съм и за полуфинала. Ще дам най-доброто от себе си, както го давах и днес“, заяви Михалев след успешното си представяне.

Състезателят отчете, че има още какво да подобрява в отделните дисциплини, като подчерта, че дори малки грешки оказват сериозно влияние върху крайния резултат.

"В обстекъл дисциплината имам още много резерви. Днес направих две минимални грешки, но минималните грешки са три секунди, а три секунди са много точки изгубени“, каза той.

Българинът вижда потенциал за напредък и в плуването, където вярва, че може да подобри времето си.

"Плувах една минута, но знам, че мога да плувам под една минута. Това също е нещо, върху което ще работя“, допълни Михалев.

Той отличи представянето си във фехтовката като ключово за добрия резултат.

"Първите две дисциплини отминаха, след това дойде моята – фехтовката. Направих много добра фехтовка и всичко се получи“, заяви състезателят.

Михалев разкри и за труден момент по време на стрелбата, който е успял да преодолее.

"Имах един критичен момент при стрелбата. Помислих си за захвата – колко е грешен и как повеждам ръката към изстрела. Тази стрелба беше лоша, но следващите две бяха добри и успях да наваксам с бягането“, каза той.

Въпреки допуснатите неточности, българинът остава уверен преди полуфиналите и поставя ясна цел пред себе си.

"Пожелавам си да направя състезание с минимални грешки, а ако може и без грешка. Искам да стигна до финала“, заключи Михалев.

Полуфиналите при мъжете са в събота между 10:00 и 14:00 часа и ще бъдат излъчени по БНТ 3!

