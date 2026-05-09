Празник на баницата: Близо 100 участници показаха кулинарни умения в с. Баница (СНИМКИ)

Майстори премериха сили в три категории - солена, сладка и оригинална баница

Любители и майстори на традиционната кухня се събраха за 23-ти път във врачанското село Баница на Празник на баницата. Около 100 участници премериха сили в трите категории солена, сладка и оригинална баница. Освен с основната рецепта със сирене, журито и гостите бяха изкушени от домашни баници със зелени билки, с локум, с моркови и тиквички, със свинско месо, с тиква, орехи, дори с крем карамел.

Задачата да опита от всички печива и да избере най-добрите имаше жури с председател шеф Любен Тодоров, който оценява участниците и в телевизионното предаване „Моята кухня е №1“ и чиито корени са от същото село. Преди началото на конкурса шеф Тодоров дари премията от днешното си участие на социално слаби жители на селото.

Членове на журито бяха Цветан Тодоров, преподавател в Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Баница и Маргарита Григорова, преподавател в Професионалната гимназия за търговия и ресторантьорство Враца и бивш учител на останалите двама от журито.

„Критериите са ясни, важно е корите да са ръчно точени, оценява се визията, изпичането, консистенцията и най-важното нещо – вкусът“, обясни преди конкурса шеф Тодоров.

Той разказа, че за да се направи добра баница, човек трябва да има по-дълъг опит, да е изпробвал различни рецепти, за да може да избере и комбинира най-доброто. А всяка подобно кулинарно творение, за да получи висока оценка, трябва да е сочно отвътре и хрупкаво отвън.

Най-добрите майстори получиха предметни награди и дипломи за участие, като бяха връчени и три допълнителни парични награди от името на кмета Калин Каменов и народния представител Красен Кръстев. Награди връчи и председателят на читалището организатор - „Светлина 1910“ Людмил Игнатов.

В съпътстващата фолклорна програма на празника участваха народният певец Юри Крумов, Представителен танцов съств „Хемус“ към Община Враца и самодейни състави от общината.

