Исторически момент в Бундеслигата - жена поема Унион Берлин

Унион Берлин влезе в историята на Бундеслигата, след като назначи Мари-Луизе Ета за старши треньор до края на сезона.

34-годишната специалистка става първата жена, която официално поема ръководството на отбор от германския елит. Тя заменя Щефан Баумгарт, след като Унион загуби с 1:3 при гостуването си на Хайденхайм в 29-ия кръг и продължава без победа в последните си три мача, като заема 11-о място с 32 точки.

Ета приключва състезателната си кариера през 2018 г. едва на 26 години, а след това започва треньорски път, включително работа с юношески национални гарнитури на Германия между 2019 и 2023 г.

Още преди това тя вече беше влязла в историята на клуба – през 2023 г. стана първата жена асистент-треньор в Бундеслигата, а през 2024 г. записа нов прецедент, водейки тим в официален мач след наказание на наставника.