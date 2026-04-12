БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Чете се за: 04:15 мин.
Чете се за: 02:22 мин.
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Исторически момент в Бундеслигата - жена поема Унион Берлин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

34-годишната Мари-Луизе Ета ще води столичани до края на сезона.

Мари-Луизе Ета
Снимка: www.fc-union-berlin.de
Слушай новината

Унион Берлин влезе в историята на Бундеслигата, след като назначи Мари-Луизе Ета за старши треньор до края на сезона.

34-годишната специалистка става първата жена, която официално поема ръководството на отбор от германския елит. Тя заменя Щефан Баумгарт, след като Унион загуби с 1:3 при гостуването си на Хайденхайм в 29-ия кръг и продължава без победа в последните си три мача, като заема 11-о място с 32 точки.

Ета приключва състезателната си кариера през 2018 г. едва на 26 години, а след това започва треньорски път, включително работа с юношески национални гарнитури на Германия между 2019 и 2023 г.

Още преди това тя вече беше влязла в историята на клуба – през 2023 г. стана първата жена асистент-треньор в Бундеслигата, а през 2024 г. записа нов прецедент, водейки тим в официален мач след наказание на наставника.

#Мари-Луизе Ета #Бундеслига 2025/2026 #ФК Унион Берлин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Чете се за: 02:25 мин.
Чете се за: 03:07 мин.
Чете се за: 01:37 мин.
Чете се за: 01:35 мин.
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ