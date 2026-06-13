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Легенда на Манчестър Сити застана начело на Слован

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Спорт
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Той поема отбора от словашката легенда Владимир Вайс.

Яя Туре Слован Братислава
Снимка: Официален сайт
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Бившият капитан на Манчестър Сити Яя Туре беше представен като старши треньор на словашкия шампион Слован (Братислава), а това е неговото първо назначение като старши изобщо. Договорът на Туре е за три години и той ще стартира в квалификациите за място в Шампионската лига.

Работата му на терен като треньор включва две години и половина като помощник в националния отбор на Саудитска Арабия и определено има заслуга за третото поредно участие на страната на Световно първенство.

Туре поема отбора от словашката легенда Владимир Вайс, който спечели шест поредни титли в страната, но напусна, за да поеме националния отбор на страната.

„Моят предшественик заслужава голямо уважение за това, което постигна със Слован (Братислава). Искам да надградя върху неговите постижения и в същото време да внеса нещо ново, уникално от себе си за клуба“, заяви Туре в специално изявление. „Със Слован искам да играем атакуващо, агресивно, да контролираме събитията на терена, за да радваме феновете си“.

Иначе клубът е спечелил вече осем поредни титли в Словакия, като шестте последни са с Вайс.

Яя Туре пък преди да се посвети на треньорската професия, имаше различни ангажименти по проекти на ФИФА и УЕФА, в това число и по организацията на Световното първенство в Катар през 2022-а година.

#ФК Слован Братислава #Яя Туре

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