Уейн Руни призова Манчестър Юнайтед да върне Скот Мактоминей

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Руни смята, че клубът е допуснал грешка с продажбата на Скот Мактоминей и дори призова ръководството да обмисли завръщането на халфа на „Олд Трафорд“.

Според легендата на английския футбол решението да бъде продаден юношата на клуба срещу 26 милиона паунда преди две години изглежда все по-необяснимо на фона на силните му изяви в Италия. След трансфера си в Наполи шотландският национал се утвърди като една от водещите фигури в състава и изигра ключова роля за шампионската титла на неаполитанците.

В подкаста „The Wayne Rooney Show“ бившият нападател призна, че е бил изненадан от раздялата между Манчестър Юнайтед и Мактоминей.

"Не можех да повярвам, че Манчестър Юнайтед го пусна. Той винаги работеше изключително здраво и беше сред футболистите, които искаш да виждаш на терена всяка седмица. Вкарваше важни голове и имаше влияние върху отбора. Когато го продадоха, си казах: „Какво се случва тук?“. Сега със сигурност би било чудесно да го имат обратно“, коментира Руни.

Въпреки думите на клубната легенда, към момента името на Мактоминей не фигурира сред трансферните цели на Манчестър Юнайтед. Ръководството работи по обновяване на халфовата линия и е насочило вниманието си към други футболисти, сред които Едерсон от Аталанта, Матеус Фернандеш, Алекс Скот и Адам Уортън.

Междувременно Мактоминей продължава да бъде една от най-важните фигури в състава на Наполи, а представянето му все по-често поражда въпроси дали Манчестър Юнайтед не е прибързал с решението си да се раздели с него.