Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV

Американският президент Доналд Тръмп отправи остри критики срещу папа Лъв XIV. Тръмп нарече първия американски глава на Римокатолическата църква "слаб" и "ужасен по отношение на външната политика". Причината - коментари на папата срещу войната в Иран, а също и срещу имиграционната политика на Белия дом.

Макар при избирането на Лъв XIV Тръмп да изрази задоволство, че роденият в Чикаго религиозен лидер ще ръководи църквата, сега американският президент заяви, че не иска папа, който смята за приемливо Иран да притежава ядрени оръжия и го обвини, че се е обединил с радикалната левица. Стигна се и до там Тръмп да каже, че единствената причина Лъв XIV да бъде избран, е фактът, че той е американец и че сега именно той е в Белия дом, и допълни, че папата трябва да бъде "благодарен".

Папата отговори на Доналд Тръмп задочно по време на първата си визита в чужбина, която ще бъде в Африка. Пред журналисти Светия отец каза, че ще продължи свободно да изразява позициите си.