Слънчев ден, но следобед на места ще превали и прегърми

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще остане слънчево, но на места и днес ще превали и прегърми.

Максималните температури ще бъдат - между 28 и 33°, в София – около 29, на морския бряг - от 28 до 30°.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина и по Черноморието - умерен вятър - от запад-северозапад. Валежи и гръмотевична дейност ще има и през следващото денонощие – през нощта в Северна България, а утре следобед - главно в планинските райони.

С умерен вятър от северозапад ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с днес. В по-голямата част от страната се очакват стойности - от 24 до 29°, в София - около 27, на морския бряг - между 24 и 27°.

По Северното Черноморие сутринта все още ще има валежи и гръмотевици. След временно спиране и намаление на облачността, след обяд на места отново ще превали.

Ще духа умерен северозападен вятър, но вълнението на морето ще бъде слабо. Температурата на морската вода е - между 20 и 24°.

Сутринта и в планините ще е слънчево, но в следобедните часове на много места ще има проливни валежи и гръмотевици, с условия за градушки. Ще духа умерен и силен западен вятър.

И в сряда ще има райони с валежи и гръмотевични бури, главно - в Южна България. Ще духа умерен, северозападен вятър.

В четвъртък и петък преди обяд ще е слънчево, но след обяд и до полунощ на места, с по-голяма вероятност - в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури.

В събота ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, до умерен вятър - от североизток. Температурите ще се повишават и в събота, отново в по-голямата част от страната - ще бъде горещо.