След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица

Международният валутен фонд с тревожно предупреждение - световната икономика е заплашена от рецесия, ако войната в Близкия изток и шоковото покачване на цените заради нея продължат.

Ако петролът, горивата и храните продължават да поскъпват, очакванията за цялостно забавяне на световната икономика и скок на инфлацията с 6%. Предупреждава се още, че не се изключва цената на черното злато трайно да запази средна стойност от 110 долара за барел тази година, а догодина да достигне дори 125 долара.

На втория ден от американската американската блокада на Ормузкия проток растат и страхове, че ако кризата не бъде решена скоро, светът ще започне да се задъхва от недостиг на петрол. Успокоение засега идва само от все по-засилващите се твърдения, че Вашингтон и Техеран може да подновят преговорите още тази седмица.

Пристанище Бандар Абас в Иран - едно от многото, на което днес всички лодки са пуснали котва. След влизането в сила на американската блокада на Ормузкия проток, дори дребните рибарски лодки не смеят да плават в открити води.

На котва остават и всички петролни танкери, навлезли в ключовия морски проток. Този корейски кораб е закотвен в Ормуз от началото на войната. Моряците са били заплашвани от иранска страна при опит да прекосят пролива.

"Опасяваме се, че в опита си да поеме контрола над Ормуз, Съединените щати може да подновят военните действия. Уморихме се от тази постоянна размяна на заплахи. Чувстваме се сякаш сме в заложническа криза."

Криза, за която все още има надежда, че ще бъде решена, ако двете страни седнат отново на масата за разговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Обадиха ни се и мога да ви кажа едно - отчаяно искат да има сделка. Иран никога няма да има ядрено оръжие. Ако не се откажат от ядрената си програма, няма да има сделка."

Близо месец след като Близкия изток пламна - последните успешно преминали през Ормузкия проток танкери са на път да достигнат крайните си точки - пристанища в Съединените щати, Мароко и Дания. Рафинерии по света се надпреварват за намаляващите количества суров петрол, недостиг се очаква и на европейските пазари.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма да допуснем една държава да рекетира целия свят, а точно това се опитват да правят. Няма да стане."

За Джей Ди Ванс, който ръководи американската делегация, преговори в Исламабад не са били пълен провал.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Топката е в полето на иранците и те ще решат как да продължим напред. Но както казва президентът - силните карти са в нашите ръце."

Ванс допълни и че Съединените щати спазват своята част от договореното за примирието и са спрели с обстрела срещу Иран. В замяна обаче иранската страна не е отворила Ормузкия проток и затова се е стигнало до решението американците да поемат контрола над него в опит да овладеят икономическите последствия.

Властите в Техеран продължават да твърдят, че са готови за преговори, но не и за извиване на ръце. А иранци излязоха на протест срещу американската блокада на Ормуз.

Милад Есбади, жител на Техеран: "Блокадата, серията от словесни атаки на Тръмп за корабите - всичко това показва, че в изминалите 40-50 дни от началото на войната, Съединените щати са се отчаяли и се чувстват безсилни пред иранските способности." Захра, жителка на Техеран: "Тръмп казваше, че ще бомбардира електроцентралите и инфраструктурата ни, че ще превземе островите ни - всичко това бяха само празни думи. Не се страхуваме от заплахите му."

В петък лидерите на Франция и Великобритания - Еманюел Макрон и Киър Стармър ще председателстват разговори в Париж, на които заедно с други световни лидери ще обсъждат как Ормузкия проток да остане трайно отворен след края на войната. Планира се провеждането на отбранителна мисия, в която няма да участват страните, които сега са част от конфликта.