Израел и светът почитат жертвите на Холокоста

Израел и светът почитат паметта на шестте милиона евреи, убити от нацисткия режим по време на Втората световна война. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че няма да позволи втори Холокост. А в Полша около 7000 души се включиха в "Марша на живите" и извървяха пътя между Аушвиц и Биркенау.

С вой на сирени в продължение на две минути започна Йом а Шоа - най-тъжният за евреите ден. С минута мълчание те почетоха паметта на шестте милиона души, избити по време на Холокоста. Президентът Исак Херцог и премиерът Бенямин Нетаняху поднесоха цветя и венци на мемориала "Яд Вашем" в Йерусалим, участваха и в обща молитва.

От съображения за сигурност церемонията днес, както и предварително записани възпоменателни ритуали, се проведоха без публика. Снощи шестима оцелели и техни близки запалиха факли в памет на жертвите на нацисткия режим.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Като премиер на Израел обещавам - няма да има друг Холокост. Тази година изпълнихме това обещание на практика. Атакувахме Иранския режим на ужаса с най-мащабните удари в историята."

В Полша близо 7000 души от над 10 държави, се включиха в тазгодишния "Марш на живите".

Сред тях и 50 оцелели от еврейски общности от цял свят. Шествието измина разстояние от 3,2 км - от лагерите Аушвиц до Биркенау, но без израелска делегация, отново от съображения за сигурност.

Снимки: БТА

Така някогашният път към сигурна смърт сега е символ на паметта, устойчивостта и приемствеността.