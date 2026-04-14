Новините 14.04.2026 г.

Акценти за деня:

БНТ подготвя нова концепция за канала БНТ 4

БНТ подготвя нова концепция за канала БНТ 4 с повече съдържание за българите по света. Целта е да се разказват техните истории и да се запази връзката им с България.

Днес Израел почита жертвите на Холокоста

Израел отбелязва Йом а Шоа - ден, в който се почита паметта на повече от 6 милиона евреи, загинали по време на Холокоста.

Молдовка спечели надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград

Настя от Молдова спечели състезанието за най-здраво великденско яйце на Великденския фестивал в Босилеград. Тя победи в оспорвана надпревара между десетки участници и взе първото място за втори път.

Везбарката Николинка Тодорова, която бродира великденски яйца

Не боядисани, а везани великденски яйца твори майсторката на бродерията Николинка Тодорова от разградското село Гецово. Тя ги превръща в уникални сувенири, с които не само радва близките и приятелите си, но и пази традицията на прочутата капанска шевица.

Как кратките видеа променят мозъка ни

Честото гледане на кратки видеа променя мозъка ни и начина, по който се съсредоточаваме. Според изследвания от Harvard Medical School, мозъкът свиква с бърза смяна на информация и търси постоянно нови стимули, което затруднява съсредоточаването върху по-дълги задачи като уроци или книги.

В Софийския зоопарк вече може да се види една от най-необичайните костенурки в света

В Софийския зоопарк вече може да се види алигаторова костенурка, една от най-необичайните в света. Тя е сред най-големите сладководни костенурки, достигаща до 100 кг. Изглежда като от праисторическо време и има много силна захапка.

В Бангладеш хора се боядисват в червено и танцуват, за да посрещнат новата година

В малко село в Бангладеш се провежда пъстър фестивал. Мъже се боядисват изцяло в червено, превръщайки се във войни на бог Шива, и излизат с музика, барабани и танци.

Рядко бебе маймунка се появи в зоопарк в Швеция

В зоопарка в град Ескилстуна, Швеция, се появи малко гибонче – много рядък вид маймуна. То е родено през зимата и сега за първи път излиза навън с майка си, държейки се здраво за нея. Полът на бебето все още не е известен.

СПОРТ

Интер победи Комо с 4:3 в Серия А

Интер победи Комо с 4:3 в мач от 32-рия кръг на Серия А. Вицешампионите изоставаха с 2 гола, но стигнаха до успех.

Сестри Стоеви завоюваха европейската титла

Сестри Стоеви се прибраха на родна земя, след като вчера завоюваха европейската титла при двойките на първенството в Уелва, Испания, за пети път в своята кариера.

Мари-Луизе Ета стана първата жена старши треньор в Бундеслигата

Мари-Луизе Ета влезе в историята на футбола, след като оглави Унион Берлин като първата жена старши треньор в топ 5 първенствата на Европа.