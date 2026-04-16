След упрека от премиера: Прокуратурата защити действията си срещу изборните престъпления

След упрека от страна на служебния премиер относно работата на прокуратурата във връзка с действията на държавата срещу купуването на гласове, днес от държавното обвинение излязоха с позиция.

В нея заявяват, че подкрепят усилията на МВР и на другите органи за противодейстиве на изборните престъпления. И обясняват, че при достатъчно събрани доказателства, пристъпват към привличане към отговорност на извършителите, като преценката е изцяло на наблюдаващите прокурори.

Обобщена информация за нарушенията и престъпленията ще бъде предоставена от Националното междуведомствено звено след приключване на изборите в началото на следващата седмица.