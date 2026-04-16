БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 00:50 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Украйна: Русия извърши най-масираната атака от началото на годината

Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Запази

Основни мишени са били Киев, Одеса и Днипро

Снимка: БТА
Слушай новината

Русия извърши най-масираната атака срещу Украйна от началото на годината. Най-малко 17 души са загинали, ранените са над 100. Сред жертвите има и деца. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че срещу Украйна са били изстреляни над 700 дрона и 19 балистични ракети. Основни мишени са били Киев, Одеса и Днипро.

Великден не успя да помири руснаците и украинците. Плахото смирение от Възкресението не продължи дълго. Тази нощ Украйна отново преживя ужаса на войната.

Нина, жителка на Днипро: "Това е нейната кръв. Съседката ми е ранена. В съседната сграда има двама загинали."

Трима души загинаха, а над 30 са ранени при атаката срещу Днипро. Местните власти съобщиха, че 11 сгради са поразени. Сирени и експлозии огласяха нощта в Киев. При руските удари срещу украинската столица са загинали четирима души. Сред жертвите е 12-годишно момче.

Олена, жителка на Киев: "Страшно е. Толкова много хора загинаха днес. Загинаха деца."

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че спасители са извадили майка и детето й под руините на 16-етажна сграда.

Кирил, жител на Киев: "Имаше много силна експлозия. Последва втора, едва успяхме да се скрием в коридора. Но вероятно това ни спаси, защото всичко беше взривено."

Украински медии съобщават, че Русия е използвала при атаката срещу Киев тактиката "двоен удар". След първата атака, когато пристигнали екипи на Бърза помощ, последвала втора на същото място. Съобщава се за най-малко четирима ранени парамедици.

Мирослава Василенко: "Не знаеш какво ще случи утре в Украйна или някъде другаде по света. Не знаем къде вече е безопасно."

Въздушната атака в Одеса преживя и българска делегация, която беше в Украйна за откриването на паметна плоча на Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария. В епицентъра на атаката беше и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Кирил Вълчев, генерален директор на БТА: "След полунощ имаше три въздушни тревоги. От прозорците се виждаха червените светлини на преминаващите в редица дронове. Тръгнахме тази сутрин след третата въздушна тревога, с много силни взривове недалеч от хотела, в който бяхме, тъй като той е близо и до пристанището."

Русия съобщи, че атаката е в отговор на украински удари по руски граждански цели. Руски медии съобщават, че през нощта при украинска атака с дронове са загинали двама души.

Украинският президент призова съюзниците на Киев да продължат да оказват натиск на Москва.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Русия залага на война и точно такъв трябва да бъде отговорът – ние трябва да защитаваме човешкия живот с всички сили и да настояваме за мир с всички сили."

снимки: БТА

Засега мирните преговори между Киев и Москва са в застой. На последния кръг, който се проведе в Женева в средата на февруари, позициите на Украйна и на Русия за съдбата на Донбас, на Запорожката АЕЦ, както и за гаранциите за сигурност - останаха непроменени.

#масирани руски атаки #масирани руски удари #войната в Украйна #кирил вълчев

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ