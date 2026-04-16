Британци могат да ползват безплатен ток в неделя, ако пестят през седмицата

Британският енергиен доставчик EDF Energy въвежда програма, която дава безплатен ток в неделя при определени условия. Програмата “Sunday Saver” работи с проста логика – ако хората намаляват потреблението си в пиковите часове, обикновено между 16:00 и 19:00 часа, системата дава бонус от няколко часа безплатна електроенергия в неделя.

Инициативата е част от усилията за по-ефективно управление на електроенергията.

Участието не е автоматично. Изисква се записване, смарт електромер и спазване на условията на програмата. Бонусът също варира според постигнатото спестяване.