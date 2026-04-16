Създадоха приложение на Евросъюза за проверка на възрастта на децата в интернет

Европейската комисия разработи приложение, което ще проверява възрастта на потребителите в социалните мрежи. Проектът е част от политиката на Брюксел за гарантиране на безопасността на децата в интернет. Още от тази година държавите ще могат да го въведат и да ограничат достъпа от определена възраст.

Новото приложение на Европейската комисия идва на фона на натиска от страна на някои европейски държави за общи действия в ЕС, подобни на въведената в Австралия забрана за социалните медии за лица под 16 години.

Еврокомисарят по цифровите технологии Хена Виркунен коментира, че платформите нямат подходящи инструменти за проверка на възрастта, за да предпазят малолетните от съдържание за възрастни.

Законът за цифровите услуги на ЕС, който влезе в сила през 2024 г. дава правомощия на Брюксел да налага глоби на технологичните гиганти до 6% от годишния им оборот в световен мащаб, ако не ограничат незаконното си или вредно съдържание за малолетни.

