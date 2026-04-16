Новините 16.04.2026 г.

СВЯТ

Създадоха приложение на Евросъюза за проверка на възрастта на децата в интернет

Европейската комисия разработи приложение, което ще проверява възрастта на потребителите в социалните мрежи. Проектът е част от политиката на Брюксел за гарантиране на безопасността на децата в интернет. Още от тази година държавите ще могат да го въведат и да ограничат достъпа от определена възраст.

Британци могат да ползват безплатен ток в неделя, ако пестят през седмицата

Британският енергиен доставчик EDF Energy въвежда програма, която дава безплатен ток в неделя при определени условия. Програмата “Sunday Saver” работи с проста логика – ако хората намаляват потреблението си в пиковите часове, обикновено между 16:00 и 19:00 часа, системата дава бонус от няколко часа безплатна електроенергия в неделя.

КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Пловдив се превръща в жива сцена за международния фестивал 6Fest

От 20 до 26 април Пловдив ще е домакин на международния фестивал за улично изкуство "6Fest". Ще участват улични артисти от 11 държави на 3 континента.

Мултимедийно шоу за Дейвид Боуи в Лондон

Лондон отбелязва 10 години от смъртта на Дейвид Боуи с ново мултимедийно шоу. Спектакълът показва малко известни кадри от концерти, снимки и ръчно написани текстове на песни на изпълнителя.

Французин спечели в благотворителна томбола картина на Пикасо за 1 милион евро

Французин спечели картина на Пикасо на стойност 1 милион евро на благотворителна томбола с билети от само 100 евро. Портретът „Глава на жена“ е рисуван от Пикасо през 1941 г. Жребият определи той да отиде при 59-годишен софтуерен инженер от Париж.

Ново бебе маймунка, което гушка плюшена играчка, стана популярно в мрежата

След японския макак Пънч, който взриви мрежата докато гушкаше плюшена играчка вместо майка си, нов герой влиза в същата роля, но от Мексико.

СПОРТ

Лудогорец загуби от Арда с 0:1 в мач от Първа лига

Лудогорец загуби гостуването си на Арда в мач от последния 30-и кръг на Първа лига. Разградчани отстъпиха с 0:1 и влизат в плейофите с пасив от 10 точки зад лидера Левски.

Байерн елиминира Реал в четвъртфиналите на Шампионска лига

Много голове и недоволство към съдията белязаха реванша от четвъртфиналите на Шампионска лига между Байерн и Реал Мадрид.

Малена Замфирова се възстановява бързо след тежката травма

Възстановяването на Малена Замфирова върви много добре и се очаква тя да се завърне на познатото високо ниво още през следващия сезон. В профила си в Инстаграм Малена пусна кадри от рехабилитацията си след тежката операция заради инцидента, който претърпя.

Три бронзови медала за Мексико в първия кръг на световното по стрелба с лък

Мексико спечели три бронзови медала в първия кръг на Световната купа по стрелба с лък. Над 200 стрелци от 32 държави се състезаваха в първия етап от четирите в годишния турнир в Мексико.