Кметове готови на протести и блокиране на пътища заради проваленото пръскане срещу комари по Дунав

Все повече се задълбочава проблемът с комарите по поречието на Дунав заради спряна обществена поръчка за така наречената ларвицидна обработка.

Ако това продължи, има очаквания около 800 000 души по поречието на Дунав да бъдат под риск, предупреждават кметове на населени места в тези райони. Община Тутракан е една от най-засегнатите.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: "Вече ситуацията не е критична, а е свърх-критична по простата причина, че температурите на въздуха се повишиха и развитието на популацията на комари ще се ускори. Понеже развитието на популацията на комара й трябват между 5 и 14 дни, в зависимост от климатичните условия и понеже вече се покачиха температурите, най-вероятно до края на тази седмица ще се излюпи и първото поколение комари, което наистина ще застраши здравето и спокойствието на много хора."

На среща в Министерството на здравеопазването са били предложени три варианта за решаване на проблема, но до момента няма обратна връзка, което е обеспокоително.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: " Ситуацията не може вече да се овладее с ларвицидна обработка. Стигна се дотук, защото се забавиха обществените поръчки, след това се прекратиха, най-вероятно поради недоглеждане от експертите в кавички, в Министерството на здравеопазването. Не искам да кажа, че са некомпетентни хората, но при тази ситуация, в която се намираме, трябва някой от тях да понесе отговорност. Бъдете сигурни, че всички ще се изпокрият и никой няма да понесе отговорността за евентуални заболявания по хората и по животните и разбира се и икономически загуби, които биха нанесли комарите върху нас като цяло."

По думите на кмета на Тутракан вече е късно да се прилагат каквито и да е мерки.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: "Оттук нататък ние, кметовете, ще трябва да се синхронизираме дейността и поне с наземна техника да обработваме терените срещу възрастните комари. Но наистина трябва да го направим в синхрон, за да има ефект в общините. Проблемът е друг, че две трети от терените са изключително държавна собственост. Това са влажните зони, това са бреговите ивици, голяма част от язовирите, островите, които са по поречието на река Дунав, които ние нямаме никакво законово основание да ги третираме и да изразходваме финансов ресурс, за да можем да намалим популацията на комара на тези места, за които говорим. Тук държавата трябваше да се свърши работата. Но така или иначе държавата я няма. И ще се принудим наистина всяка седмица по няколко пъти да третираме с наземна техника, поне малко да облегчим хората, които живеят в целия регион по поречието на река Дунав."

Димитър Стефанов заяви, че има готовност и за протести, ако до 10 май не се предприемат никакви действия от държавата в лицето на Министерството на здравеопазването.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: "Ще блокираме големи пътни артерии, за да покажем, че тук също живеят хора, тук също работят хора и те не са по-глупави, от колкото хората, които живеят в София, на жълтите павета."

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева