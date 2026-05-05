БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметове готови на протести и блокиране на пътища заради проваленото пръскане срещу комари по Дунав

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
комари
Слушай новината

Все повече се задълбочава проблемът с комарите по поречието на Дунав заради спряна обществена поръчка за така наречената ларвицидна обработка.

Ако това продължи, има очаквания около 800 000 души по поречието на Дунав да бъдат под риск, предупреждават кметове на населени места в тези райони. Община Тутракан е една от най-засегнатите.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: "Вече ситуацията не е критична, а е свърх-критична по простата причина, че температурите на въздуха се повишиха и развитието на популацията на комари ще се ускори. Понеже развитието на популацията на комара й трябват между 5 и 14 дни, в зависимост от климатичните условия и понеже вече се покачиха температурите, най-вероятно до края на тази седмица ще се излюпи и първото поколение комари, което наистина ще застраши здравето и спокойствието на много хора."

На среща в Министерството на здравеопазването са били предложени три варианта за решаване на проблема, но до момента няма обратна връзка, което е обеспокоително.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: " Ситуацията не може вече да се овладее с ларвицидна обработка. Стигна се дотук, защото се забавиха обществените поръчки, след това се прекратиха, най-вероятно поради недоглеждане от експертите в кавички, в Министерството на здравеопазването. Не искам да кажа, че са некомпетентни хората, но при тази ситуация, в която се намираме, трябва някой от тях да понесе отговорност. Бъдете сигурни, че всички ще се изпокрият и никой няма да понесе отговорността за евентуални заболявания по хората и по животните и разбира се и икономически загуби, които биха нанесли комарите върху нас като цяло."

По думите на кмета на Тутракан вече е късно да се прилагат каквито и да е мерки.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: "Оттук нататък ние, кметовете, ще трябва да се синхронизираме дейността и поне с наземна техника да обработваме терените срещу възрастните комари. Но наистина трябва да го направим в синхрон, за да има ефект в общините. Проблемът е друг, че две трети от терените са изключително държавна собственост. Това са влажните зони, това са бреговите ивици, голяма част от язовирите, островите, които са по поречието на река Дунав, които ние нямаме никакво законово основание да ги третираме и да изразходваме финансов ресурс, за да можем да намалим популацията на комара на тези места, за които говорим. Тук държавата трябваше да се свърши работата. Но така или иначе държавата я няма. И ще се принудим наистина всяка седмица по няколко пъти да третираме с наземна техника, поне малко да облегчим хората, които живеят в целия регион по поречието на река Дунав."

Димитър Стефанов заяви, че има готовност и за протести, ако до 10 май не се предприемат никакви действия от държавата в лицето на Министерството на здравеопазването.

д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан: "Ще блокираме големи пътни артерии, за да покажем, че тук също живеят хора, тук също работят хора и те не са по-глупави, от колкото хората, които живеят в София, на жълтите павета."

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева

#битката с комарите #пръскане #Тутракан #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
3
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
4
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
5
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
6
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Още

Раздадоха наградите "Пулицър"
Раздадоха наградите "Пулицър"
Недоволство заради участието на Джеф Безос на Мет Гала в Ню Йорк Недоволство заради участието на Джеф Безос на Мет Гала в Ню Йорк
Чете се за: 00:47 мин.
Учени „научиха" клетки да спират кървенето почти мигновено Учени „научиха" клетки да спират кървенето почти мигновено
Чете се за: 01:52 мин.
Глен Клоуз остави отпечатъците си в сърцето на Холивуд пред Китайския театър в Лос Анджелис (СНИМКИ) Глен Клоуз остави отпечатъците си в сърцето на Холивуд пред Китайския театър в Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
Феновете по цял свят отбелязват днес Деня на „Междузвездни войни“ Феновете по цял свят отбелязват днес Деня на „Междузвездни войни“
Чете се за: 05:07 мин.
Антонио Бандерас гледа българската „Медея“ в Мадрид Антонио Бандерас гледа българската „Медея“ в Мадрид
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: От "Прогресивна България" отидоха на консултации при президента
НА ЖИВО: От "Прогресивна България" отидоха на консултации...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини
Чете се за: 06:52 мин.
Политика
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси? Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси?
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Започва обследване на свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
Нова размяна на удари в Ормузкия проток
Чете се за: 01:52 мин.
По света
При престрелка в района на Белия дом един човек е ранен
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ