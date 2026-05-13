Wizz Air възобновява полетите си от и до Тел Авив от 28 май

Wizz Air възобновява полетите си от и до Тел Авив, Израел, считано от 28 май, четвъртък, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

В съобщението се посочва, че стъпката е предприета след последната актуализация от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (European Union Aviation Safety Agency – EASA) и е резултат от постоянна координация на Wizz Air с международните и местните власти, авиационните органи и службите за сигурност, с което компанията затвърждава ангажимента си да гарантира безопасността на своите операции.

От пресцентъра допълват, че Wizz Air ще продължи внимателно да следи развитието на ситуацията и да поддържа постоянен контакт с авиационните власти, органите за сигурност и правителствените институции. Операциите ще бъдат обект на постоянен преглед, като разписанията могат да бъдат адаптирани в съответствие с официалните указания в сектора.