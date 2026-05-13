Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
България с втори най-голям икономически растеж в ЕС през първото тримесечие на 2026 г., сочат данни на Евростат

Икономическият растеж в Европейския съюз и еврозоната се е забавил през първото тримесечие на 2026 г., отчетено на годишна основа, сочат най-новите данни на Евростат.

Годишният темп на растеж на икономическата продукция в ЕС е спаднала до 1 на сто през периода януари - март 2026 г., докато през последното тримесечие на миналата година намаля до 1,4 на сто.

Икономиката на еврозоната, която наброява 21 страни членки след присъединяването на България на 1 януари 2026 г., също расте с по-бавен годишен темп през първото тримесечие - 0,8 на сто в сравнение с 1,3 на сто през предходното тримесечие.

Отнесено към предходното тримесечие, през януари - март 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС нараства с 0,2 на сто, с колкото и през предишния период. В еврозоната БВП отбелязва месечен ръст с 0,1 на сто след 0,2 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г.

България регистрира увеличение на БВП с 2,9 на сто през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2025 г., както и с 0,7 на сто в сравнение с предходното тримесечие. Данните съответстват с оповестените днес сезонно изгладените данни на НСИ. През октомври-декември 2025 г. българската икономика нарасна с идентични темпове както на месечна, така и на годишна основа.

Българската икономика отбелязва втори по големина годишен растеж сред страните от ЕС през първото тримесечие на 2026 г., като единствено икономиката на Кипър се разширява с повече - 3 на сто, сочат данните на Евростат. На трета позиция остава Испания, чиято икономика се увеличава с 2,7 на сто.

През първото тримесечие годишен спад на БВП са отчели единствено Ирландия (6,3 на сто) и Румъния (1,5 на сто).

Заетостта расте

Броят на заетите лица се увеличава с 0,1 на сто както в еврозоната, така и в ЕС през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение с предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие на 2025 г. заетостта се е увеличи с 0,2 на сто както в ЕС, така и във валутната зона.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта се повишава с 0,5 на сто в еврозоната и с 0,6 на сто в ЕС.

