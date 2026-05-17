Кога DARA се прибира в България?

Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026".

Очаквайте в ефира на БНТ 1 извънредна емисия По света и у нас", както и специалното предаване в 18.00 ч. за посрещането на певицата и екипа ѝ.

В студиото заедно с Драгомир Драганов ще бъдат Йорданка Христова, Тита, Вениамин и Дичо. Ще се включат още и Любо Киров, Мария Илиева и Криско.