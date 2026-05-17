БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Сега трябва да има евровизионно перо в бюджета, каза бившият финансов министър Георги Клисурски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отваря се още едно перо в бюджета. Никой не е очаквал "Евровизия". Сега трябва да има евровизионно перо в бюджета, каза бившият служебен финансов министър Георги Клисурски в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Георги Клисурски, бивш служебен финансов министър: "Сърдечно се радвам за DARA и нейния екип за тази победа, защото освен победа за България, това наистина е победа и признание от цяла Европа за DARA като изпълнител, за DARA като индивид. И отново лично бих искал да се обърна към нея - поздравявам я за това, че не се предаде през всичките тези трудности и показа какво е характер, какво е хъс за победа, за креативност и артистичност."

Клисурски изтъкна, че България вече придобива опит в организирането на подобни мащабни събития, след Джиро Д'Италия и очакваното европейско първенство по волейбол.

По повод очакванията за новия бюджет Георги Клисурски обясни, че е оставил на Гълъб Донев много дебела папка със състоянието на всички инициативи в Министерството на финансите, включително и бюджетните параметри.

Георги Клисурски, бивш служебен финансов министър: "Разбира се, не е официален проект на бюджет, тъй като моята лична позиция е, че при толкова огромно мнозинство, с което все пак "Прогресивна България" е избрана, не би било легитимно служебен кабинет да им представя дори проект на бюджет. Те са демократично избрано правителство, което сега има пълното право да разработи своя собствен проект по своя преценка."

По повод мерките на кабинета за овладяване на цените, Клисурски обясни, че се смесват две неща - инфлационният натиск и въвеждането на еврото.

Георги Клисурски, бивш служебен финансов министър: "Високите цени по принцип, тези сравнително високи цени, които наблюдаваме от 2022 г. насам до 2026 г. - последните четири години ние сме в среда на сравнително висока инфлация спрямо нормалната, която трябва да е 2%. И сега изведнъж се предлага един голям пакет от законопроекти, които един вид се опитват да намалят цените по принцип. А в момента големият фактор, който според мен трябва да се адресира, е именно повишените цени на горивата. И затова мерките, които служебният кабинет предложи, бяха насочени именно там - подкрепа за най-уязвимите във връзка с горивата и подкрепа за ключови сектори, които, разбира се, са ощетени - транспортният и земеделският."

Клисурски отрече държавата да се намира в "катастрофално състояние" и препоръча на новия кабинет да смекчат малко тона и да не се плаши толкова и бизнесът, и гражданите с някакви катастрофи или апокалипсиси в бюджетната сфера.

Вижте целия разговор във видеото

#състояние на финансите #европеро в бюджета #Георги Клисурски #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
6
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Финанси

Ирак е изнесъл едва 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април
Ирак е изнесъл едва 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
11651
Чете се за: 04:17 мин.
Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар" Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар"
Чете се за: 02:22 мин.
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ? Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ?
Чете се за: 04:42 мин.
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“ DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Триумф за DARA, триумф за България на "Евровизия" Президентът Илияна Йотова: Триумф за DARA, триумф за България на "Евровизия"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: DARA е още едно доказателство, че България може да побеждава Премиерът Румен Радев: DARA е още едно доказателство, че България може да побеждава
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Евтим Милошев, министър на културата: Победата на DARA за мен не е...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
DARA взриви сцената на "Евровизия 2026" с...
Чете се за: 00:17 мин.
Галерия
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ