През последната нощ през Ормузкия проток са преминали около 30 кораба

Около 30 кораба преминаха през Ормузкия проток през последната нощ, заяви командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от ДПА.

Иранският военен подчерта, че все още е забранен транзитът на плавателни съдове, свързани с "вражески държави".

Иранската новинарска агенция Тасним предаде, че някои от корабите, за които съобщи КГИР, са плавали под китайски флаг, но не уточни броя им.

Информацията за преминаването на китайски кораби през Ормузкия проток бе оповестена в първия ден от визитата на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин. Въпросът за отварянето на тесния морски път, който има ключово значение за глобалната търговия с енергоносители, е включен в дневния ред на преговорите между Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин.

КГИР блокира Ормузкия проток на 28 февруари, малко след началото на американско-израелските въздушни удари срещу Ислямската република. Впоследствие САЩ наложиха военноморска блокада на иранските пристанища, за да ограничат приходите на Иран от петрол.

Техеран многократно е заявявал, че Ормузкият проток не е затворен. Корабните компании трябва да координират преминаването на плавателните им съдове през протока с иранските власти и да платят такса. Според експерти исканата такса е в нарушение на международното право.



