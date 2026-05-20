Опозицията в Испания поиска оставката на кабинета на Педро Санчес

Остър политически сблъсък се разрази в испанския парламент, когато лидерът на опозицията Алберто Нунес Фейхоо призова за оставката на правителството, но премиерът Педро Санчес категорично отхвърли възможността за предсрочни избори. Причината за напрежението са обвиненията в търговия с влияние и фалшифициране на документи срещу бившия премиер социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Опозицията в Испания остро критикува управляващите след разкритията за дейността на Сапатеро. Бившият премиер е смятан за един от най-близките съюзници на Санчес. Лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо директно нападна министър-председателя с обвинението, че ръководи корумпирана администрация.

"Дойдохте на власт, за да ограбите всичко. Който може да краде, нека краде – това е мотото на вашето правителство", заяви Фейхоо.

"Избори ще има през 2027 г.", отвърна Санчес и подчерта, че властта се взима с подкрепа от хората, а не чрез преки пътища. Премиерът изрази подкрепата си за Сапатеро и обяви, че социалистите ще окажат пълно съдействие на разследващите, но вярват в презумпцията за невинност.

Критики дойдоха и от коалиционните партньори на кабинета. Говорителят на Републиканска левица на Каталуния Габриел Руфиан попита къде свършва лобирането и къде започва търговията с влияние. Според него, ако обвиненията срещу Сапатеро бъдат доказани, това ще бъде позор за испанските социалисти.